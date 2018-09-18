تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت نتائج تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة (المرحلة الثالثة)، والطلاب الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب فى المرحلتين الأولى والثانية.

وتقدم 84644 طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة المصرية لإبداء رغبتهم خلال مرحلة تقليل الاغتراب.

تم تلبية رغبات أغلب الطلاب المتقدمين في حدود الطاقة الاستيعابية والإمكانيات المادية والبشرية بالكليات والمعاهد المراد التحويل إليها وفي ضوء القواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.