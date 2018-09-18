قرر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، غلق مصنع حلويات بمدينة المنزلة، وشدد على سرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وبمرور فريق من إدارة مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي على مصنع حلويات بمنطقة "مصر الجديدة " بمدينة المنزلة، تمكن من ضبط 1800 كيلو ملبن وبالفحص تبين عدم وجود بيانات عليها، وتلاحظ تغير في الخواص الطبيعية لها، ورائحة كريهة، ووجود حشرات وذباب.

وحررت الحملة محضري جنحة صحية للمدير المسئول لعدم استيفاء الشروط الصحية وعدم حمل شهادة صحية.

وشدد شاروبيم، على ضرورة تكثيف حملات المرور والتفتيش الميداني بمعرفة قطاع الطب الوقائي، ومراقبة الأغذية على كل المحال والمنشآت الغذائية، حرصًا على صحة وحياة المواطنين.