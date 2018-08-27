أعلن الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم متابعة الحجيج المصريين القادمين من المملكة العربية السعودية لمدة أسبوعين بعد وصولهم للبلاد للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأضاف "عيد"، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه سيتم متابعة الحجيج عبر مديرية الشؤون الصحية التابع لها الحاج، مع رصد أية أعراض إصابات بأمراض معدية أو وبائية قد تظهر عليه طوال تلك المدة.

ولفت رئيس "الطب الوقائي"، إلى أنه تم التواصل مع السلطات السعودية لتوزيع الكارت الذكي على الحجيج بمطارات المملكة، وأن مسؤولي الحجر الطبي بالمطار سيكون أمامهم بيانات الحجيج كاملة عبر هذا "الكارت".

وكان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، قد أكد عدم وجود أية أعراض لإصابات بامراض معدية أو وبائية بين الحجيج المصريين حتى ظهر اليوم.