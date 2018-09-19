قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركات المملوكة للدولة ليس هدفها الربح ولكن تحتاج لتغطية مصاريف التشغيل والصيانة مع تقديم خدمة متميزة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، على شاشة "دي إم سي": "في 2004 أعددنا مخططا عاما لتطوير شركات المياه وخلصناه سنة 2008، وكانت عبارة عن خطة تطويرية حتى عام 2037 لرفع الكفاءة ودخول مشاريع صرف جديدة".

وتابع رئيس الشركة القابضة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تأخير التمويل هو السبب في عدم تنفيذ ما بالخطة التطويرية.