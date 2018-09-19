قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه قبل عام 2004 كان هناك 14 جهة مسؤولة عن المياه لكن تم هيكلة هذا القطاع وتقليل عدد الجهات المسؤولة عنه وتخفيضها إلى 4 جهات.

أضاف خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على شاشة "دي إم سي"، أن جهتين من الجهات الأربع تنفذان المشروعات، هما الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي للقاهرة الكبرى.

وتابع أن الدولة توفر الاستثمارات كل عام لهذه الجهات وتنفذها وتسلمها للشركات القابضة الـ25 على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه الشركات مسؤولة عن التشغيل والصيانة وتعمل بقانون قطاع الأعمال.