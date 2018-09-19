4 أنواع من السلاحف تحافظ على التنوع البيولوجي في البحر الأحمر

تعد السلاحف البحرية من الأنواع الرئيسية في النظام البيئي البحري ولكنها مهددة بالانقراض بشكل كبير، حيث تم وضعها على قائمة الكائنات المهددة بالانقراض من قبل الاتحاد الدولى للحفاظ على الطبيعة.

وقال الدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر إن السلاحف البحرية تعتبر من أقدم الزواحف التي تعيش في البحار والمحيطات، وتلعب دورًا هامًا ورئيسيًا في عملية التنوع البيولوجي والسلسلة الغذائية.

وأضاف غلاب أن البحر الأحمر يعيش فيه 5 أنواع من هذه السلاحف منها 4 أنواع تم رصدها بالساحل المصري وهي: السلحفاء الخضراء، والسلحفاء صقرية المنقار، والسلحفاء جلدية الظهر، والسلحفاء كبيرة الرأس، وتعتبر بعض من جزر البحر الأحمر من أهم مناطق التعشيش لهذه السلاحف.

وتتميز السلاحف البحرية بقدرتها على الهجرة لمسافات بعيدة بين مواطن التغذية والتعشيش، حيث تصل إلى مئات أو آلاف الكيلومترات، كما أن السلاحف البحرية تقضي غالبية دورة حياتها في البحر، حيث إن الإناث فقط هي التي تخرج إلى الشواطئ لحفر الأعشاش ووضع البيض بينما في بعض الأحيان عندما يكون الجو باردا تخرج السلاحف إلى الشواطئ للتدفئة وللتعرض لأشعة الشمس.

وجميع أنواع السلاحف البحرية مدرجة على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، حيث إنها مصنفة ما بين أنواع مهددة بالانقراض وأخرى معرضة للانقراض، كما أنها جميعا مدرجة في الملحق الأول لاتفاقية التجارة للكائنات الحية بين الدول (السايتس) والتي تحتوى على الأنواع المحظور الاتجار بها أو بأجزاء منها ونقلها بين الدول.