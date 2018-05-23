"محميات البحر الأحمر" تنظم حملة للتوعية بأهمية التنوع البيولوجي

نظمت محميات البحر الأحمر، أمس، حملة توعية بيئية عن أهمية التنوع البيولوجي، ونبذة عن التنوع البيولوجي للبحر الأحمر، وذلك لزوار جزر الجفتون، ومجاويش ومارينا الغردقة.

وقال الدكتور أحمد غلاب، مدير محميات البحر الأحمر، إن اليوم شهد مجموعة من الدلائل الهامة المتعلقة بالتنوع البيولوجي للبحر الأحمر، منها رصد ظهور مجموعة من الدولفين القاتل الكاذب، بالقرب من منطقة أبومنقار، ورصد القرش الحوت بمنطقة بين الجبال بجزيرة الجفتون الكبري والصغرى.

وأضاف غلاب، أنه تم العثور على سلحفاة صقرية المنقار، والتي يتم حاليا علاجها بمركز علوم البحار، لحين تحسن حالتها وعودتها إلى طبيعتها.

وأكد مدير محميات البحر الأحمر، أن تأتي تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للتنوع البيولوجي.