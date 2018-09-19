"عبدالجابر" يفاجئ أطقم الطوارئ والاستقبال بمستشفى بني سويف

فاجأ المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، الطاقم الطبي بمستشفى بني سويف، إذ تفقد مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين في أقسام الطوارئ والاستتقبال في الجزء القديم من المستشفى المدرج في المرحلة الثالثة من مشروع تطوير المستشفيات.

وشدد على ضرورة الاستمرار في أداء الخدمة على أكمل وجه حسب المتاح من إمكانات حتى الانتهاء من مشروع التطوير. واستمع المحافظ لبعض المرضى الموجودين، مستفسرا منهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم، موجها بسرعة تلبية مطالبهم في حدود الإمكان، وسرعة التنسيق لسرعة نقلهم لأماكن أخرى في حالة عدم القدرة على تقديم الخدمة اللازمة في بعض الحالات المرضية.

وأكد المحافظ أن تقديم الخدمة الصحية ومهنة الطب والتمريض هي في المقام الأول تحمل الطابع الإنساني، فيجب على كل العاملين بالمنظومة العمل بإخلاص وإيجاد حلول خارج الصندوق لتقديم الخدمة الصحية المناسبة والتغلب على ضعف الإمكانات في بعض الأماكن.