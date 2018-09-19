قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الثلاثاء، توفير وتخصيص 4 أتوبيسات لنقل المعلمين بالمناطق البعيدة حرصا على تحقيق الرعاية للمدرسين العاملين بالمناطق البعيدة وتخفيف العبء عنهم.

وقال المحافظ إنه سيجري توفير أتوبيسان للمدرسين بغرب الموهوب بمركز الداخلة، وأتوبيسين للمدرسين بقرى درب الأربعين جنوب مركز باريس، على أن تتحمل المحافظة قيمة 50% من التكلفة، ويتحمل باقي التكلفة المستفيدين من الخدمة.

وأضاف الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه جرى وضع حل لأزمة المواصلات للطلاب والعاملين بالقرى البعيدة، لضمان وصولهم لمدارسهم وتوفير مواصلة آمنة لهم، وأنه جرى الاتفاق مع إدارة المواقف على توزيع أتوبيسات وخطوط سير للمناطق المحرومة وعمل اشتراكات للطلاب والمدرسين والاتفاق على مواعيد محددة تتماشى مع اليوم الدراسي ومواعيد العمل.

وأوضح التداوى أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قد أكد على ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلات المواصلات الخاصة بالطلاب والمعلمين العاملين بالمناطق النائية والقرى التي تقع على أطراف المدن، لضمان خدمة انتظام الخدمة التعليمية، وأنه يجرى حاليا تنفيذ حملات نظافة لكل المدارس بالجهود الذاتية، والقيام بحملات مكثفة لإزالة جميع الإشغالات من خارج الأسوار والبوابات.