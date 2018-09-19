قالت الدكتور سيدة مشرف، مدير عام مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، مساء الثلاثاء، إن قافلة القوات المسلحة المجانية وقعت الكشف الطبي بمستشفى الخارجة العام منذ بدء أعمالها، الأحد، بالمحافظة على 735 حالة مرضية، تمثلت في "209 رمد، 18 حالة نساء، 76 أطفال، 93 باطنة، 62 جراحة، 107 أذن وحجرة".

وأضافت "مشرف" أن القافلة تستكمل أعمالها بمستشفي الداخلة العام ابتداء من اليوم الأربعاء، ولمدة 3 أيام متتالية، وأن القافلة تضم 8 تخصصات طبية تمثلت في "باطنية، جراحة، رمد، أنف وأذن وحنجرة، أطفال، عظام، أسنان، نساء وتوليد".