دفع تاجر مواشي بقرية الميات بمركز دشنا شمال قنا، حياته ثمنا لمعاتبته شابين تحرشا بزوجته، إذ أطلقا عليه النيران من سلاح بحوزتهما.

كانت مباحث مركز دشنا، تحت إشراف اللواء محمود حسن، مدير مباحث المديرية، قد ضبطت "عبدالله.ح"، 18 سنه، مزارع، وابن عمه "عماد.أب"، 23 سنة مزارع، لاتهامهما بقتل تاجر مواشي رميًا بالرصاص.

وتبين بحسب التحريات قيام المتهمين بـ"معاكسة" زوجة المجنى عليه، الذي ذهب لمعاتبتهما ونشبت بينهم مشادة كلامية قام خلالها المتهمان بإطلاق النار عليه من بندقيه آلية وقتلاه وفرا هاربين.

وبحسب مصدر أمني بقنا، إن زوجة المجني عليه تدعى "أ.ع.م" كانت انهت زيارتها لبيت والدها بذات القرية، و"عاكسها" المتهمان أثناء مروهما على طريق يؤدي إلى منزل زوجها، فصدتهما وأحرجتهما، وأخبرت زوجها "المجني عليه" الذي ذهب لمعاتبتهما وحدثت مشادة فأطلق الجناة عليه النار حتى لقي مصرعه.

كان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد بمصرع سلامة مبارك عبدالحميد، 35 سنة مزارع بعد العثور على جثته ملقاة بجوار الزراعات بنجع الميات بدشنا وبها إصابات بطلقات نارية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة للتحقيق التي قررت أمس حبس المتهمان 4 ايام على ذمة التحقيق.