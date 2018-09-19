أبرزها "58% من المهاجرين أطفال".. 6 أرقام مرعبة عن الهجرة غير الشرعية

احتلت الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أجندة مؤتمر النواب العموم من أوروبا وإفريقيا في مؤتمرهم المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، أمس الإثنين، الذي افتتحه النائب العام المستشار المستشار نبيل صادق.

وكشفت الاحصائيات والأرقام الأخيرة الخاصة بـ"الهجرة غير الشرعية" حجم الأرواح، التي حصدتها على مدار السنوات القليلة الماضية، ترصدها "الوطن" كالآتي:

- 11 محافظة تضم أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين وهي، "الشرقية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الفيوم، أسيوط، الأقصر، والمنيا"، طبقا لدراسة بحثية حديثة أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بين الشباب المصري الذي يرغب في الهجرة بصورة غير شرعية.

- 587 شخصا غرقوا في البحر المتوسط نتيجة الهجرة غير الشرعية عام 2018، حسب تقديرات منظمة الهجرة الدولية.

- 1773 ماتوا بسبب الهجرة غير الشرعية عام 2017، طبقا للجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

- 988 عدد المهاجرين المصريين هاجروا بشكل غير شرعي لإيطاليا عام 2017، وفي نفس السنة، تم تسجيل 1773 حالة وفاة لمهاجرين غرقوا في طريقهم عبر البحر المتوسط منهم 151 أطفال.

- 58% من المهاجرين غير الشرعين المصريين أطفال دون الـ18 عاما، طبقا لاحصائية أعلنتها اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

- 44,177 ضحايا الهجرة غير الشرعية في 2014 حسب إحصائيات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات.