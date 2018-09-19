قال الفنان أحمد مكي، إنه لم يقرر حتى الآن خوض أي أعمال درامية، وسيتم تحديد المشاركة من عدمه خلال شهر.

وعن آخر أعماله السينمائية، أكد مكي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة "اليوم"، من تقديم جمال عنايت وبثينة توكل، أن الفيلم الجديد في مرحلة الكتابة وسيكون مفاجأة وجديد من نوعه.

ومن جانبه أشاد الإعلامي جمال عنايت وبثينة كامل بأغنية "ناصية شارعنا وقرن غزال وأغلى من الياقوت"، للمطرب والفنان أحمد مكي.

وأكد عنايت أن أغنية أغلى من الياقوت روحانية ممتازة ووجه له التحية والشكر على اختيار كلمات أغانيه