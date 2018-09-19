قال الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن حشرة النمل الأبيض حشرة قديمة وليست حشرة حديثة كما يتردد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أنه لا يوجد مكافحة وقائية للحشرات، موضحا أن مكافحة حشرة النمل الأبيض هي مكافحة مجانية ولا نقوم بتحصيل أية أموال من المواطنين.

وأوضح عبدالدايم أن من يكتشف الحشرة هو المواطن نفسه الذي يعيش داخل البيت: "للأسف المواطن مبيقدرش يكتشف الحشرة غير بعض حدوث الضرر اللي إحنا بنشتكي منه"، مضيفا أن التغيرات البيئية وارتفاع درجات الحرارة من أسباب وجود حشرة النمل الأبيض.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزارعة أنه لا يمكن للمواطن الحصول على المبيد الخاص بمكافحة النمل الأبيض، مشيرًا إلى أن عملية المكافحة هي عملية فنية ولا يستطيع المواطن القيام بها.

وناشد عبدالدايم المواطنين راغبي البناء في المناطق الصحراوية بضرورة استبيان وجود نمل أبيض في هذه المنطقة من عدمه عن طريق وزارة الزراعة، لافتًا إلى أن الوزارة ستقوم بمكافحة النمل في حالة اكتشاف وجوده.