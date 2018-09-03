أكد الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، علاج 80 وحدة من آفة النمل الأبيض "القردة" بمراكز محافظة أسوان، باستهلاك 672 لتر من مركب "البيربان" الموصى به والمسجل من لجنة مبيدات اللآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية أغسطس 2018.

وأضاف السباعي، أنه كلف أجهزة المكافحة بالمحافظة بضرورة حصر ومتابعة جميع الوحدات المعالجة من النمل الأبيض، ولعدم تكرار الإصابة مرة أخرى، والتي ظهرت بها الإصابة خلال الفترة الماضية، في إطار نهج وزارة الزراعة لمكافحة الآفات على مستوي الجمهورية، في المنازل بالقرى والأحياء الفقيرة خاصة محافظات جنوب الصعيد.