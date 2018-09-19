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السيسي يفتتح اليوم المستشفى العسكري بالمنوفية

السيسي يفتتح اليوم المستشفى العسكري بالمنوفية

"إعداد مرضى الأورام للوفاة".. هنا وحدة "العلاج التلطيفي"

"إعداد مرضى الأورام للوفاة".. هنا وحدة "العلاج التلطيفي"

رئيس جامعة بني سويف يوضح الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

رئيس جامعة بني سويف يوضح الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

بالفيديو| "اجتماع الـ70 دقيقة" يكلل قمة الكوريتين باتفاقيات التطبيع

بالفيديو| "اجتماع الـ70 دقيقة" يكلل قمة الكوريتين باتفاقيات التطبيع

"إيمان وُلدت بمياه على المخ وأصبحت قعيدة".. والدتها: مش قادرين نعالجها

"إيمان وُلدت بمياه على المخ وأصبحت قعيدة".. والدتها: مش قادرين نعالجها

خبير أمريكي من القاهرة: مصر دولة مهمة في مكافحة الاتجار بالبشر

خبير أمريكي من القاهرة: مصر دولة مهمة في مكافحة الاتجار بالبشر

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يفصلهما رصيف.. مقهى «برشلونة» للأفارقة و«الزمالك» للمصريين في المعادي

يفصلهما رصيف.. مقهى «برشلونة» للأفارقة و«الزمالك» للمصريين في المعادي

صرف مرتبات الموظفين الخميس.. ومنظومة لترشيد النفقات بالوزارات

صرف مرتبات الموظفين الخميس.. ومنظومة لترشيد النفقات بالوزارات

رصفوا نفق المندرة.. فـ«انحشر» الأوتوبيس

رصفوا نفق المندرة.. فـ«انحشر» الأوتوبيس

"الأرصاد" تنصح أولياء الأمور: الخريف متقلب.. واحذروا الشبورة

"الأرصاد" تنصح أولياء الأمور: الخريف متقلب.. واحذروا الشبورة

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خوفا من معايرة الناس.. فلاح يذبح شقيقته بعد حملها سفاحا بالمنيا

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