أجرى اليوم، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جولة ميدانية مفاجئة بمدينة دمنهور، لرصد شكاوي واحتياجات المواطنين علي الطبيعة

أجرى اليوم، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جولة ميدانية مفاجئة بمدينة دمنهور، لرصد شكاوي واحتياجات المواطنين على الطبيعة.

وتابع المحافظ أعمال تطوير مدينة دمنهور، واستمع لمطالب وشكاوي المواطنين الذين أشادوا بجولاته الميدانية المفاجئة على مراكز ومدن المحافظة، ووجه بتوفير عناية مركزة لمريض بالمخ والأعصاب وتحمل نفقات العلاج، وصرف معاش وإعانة عاجلة لـ3 سيدات من التضامن الاجتماعي.

وأكد المحافظ أنه سيعقد جولات ميدانية ليلية مفاجئة داخل مدن ومراكز المحافظة، للتعرف بنفسه على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتقى محافظ البحيرة خلال جولته بعدد من المواطنين وأدار حوارا معهم واستمع لاحتياجاتهم، التي تمثلت في ضرورة تكثيف جهود النظافة بمدينة دمنهور ورفع كفاءة الطرق ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.