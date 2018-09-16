استجاب اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، لشكوى أهالي قرية أبيس وعدد من المزارعين المنتفعين على ترعه جاد الحق التابعة لكوم إشو بمركز كفر الدوار، بتضررهم من نقص منسوب المياه بالترعة وعدم وصولها لنهايات المجرى المائي، مما يسبب صعوبة لهم في ري أراضيهم.

وأجرى المحافظ اتصالا بالمهندس عامر شكري وكيل وزارة الري، والمهندس حمدي الزقيتي مدير عام ري غرب الدلتا، اللذين توجهوا للقرية وبمعاينة الموضوع على الطبيعة جرى رفع منسوب المياه وضخ كميات مياه لأقصى منسوب لها حتى غمرت المياه نهايات الترع وجرى إنهاء المشكلة.

وأكد المحافظ، تفهمه ووقوفه بجانب مطالب المزارعين مشيراً إلى أنهم يمثلون العمود الفقري للاقتصاد المصري ومصدر الدخل الرئيسي لمحافظة البحيرة التي تعتمد بالأساس على الزراعة ويعمل بها أكثر من نصف السكان داخل مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى المشروعات الاقتصادية القائمة على الزراعة مثل تربية الحيوان والدواجن ومشروعات التسمين والعديد من الصناعات القائمة على الزراعة ولابد من تضافر كافة الجهود للتيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين.