وصل قبل قليل إلى محافظة أسيوط اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية في زيارة للمحافظة تستغرق يومًا واحدًا، لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة.

وكان في استقبال الوزير اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، وقيادات المحافظة.

ومن المقرر أن يتفقد الوزير محطة الصرف ومصنع السماد العضوي، ومحطة مياه وكهرباء الوليدية الجديدة، ومدرسة الفاروق التجريبية، وقصر ثقافة الزعيم عبد الناصر، ومحطة صرف أبنوب والفتح وطريق الهضبة الغربية.

ويتضمن برنامج الزيارة أيضًا تفقد المستشفى الجامعي بأسيوط الجديدة، وموقف السيارات، وإدارة المرور والمنطقة التكنولوجية.