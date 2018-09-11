استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الدكتورة هدى يس رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيسة جمعية سيدات الأعمال للتنمية، وتناول اللقاء دعم و تنسيق التعاون مع الاتحاد وجمعية سيدات الأعمال لدعم التنمية في المحافظات من خلال المشاركة في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية خاصة في محافظات الصعيد.

أكد اللواء محمود شعراوي اهتمام الوزارة بدعم التنمية في كافة المحافظات خاصة محافظات الصعيد وذلك لخدمة المواطن موضحاً الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لمحافظات الصعيد لتحقيق نقلة نوعية بمحافظاته والإرتقاء بمستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية و منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاستفادة من خبراتهم في تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع على المواطنين.

وأشار "شعراوي" إلى أن الدور الذي يقوم به اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال وقال وزير التنمية المحلية إنه سيتم عقد بروتوكول تعاون لتنسيق الأدوار في كافة المشروعات بأنواعها سواء كانت صناعية أو سياحية أو زراعية لتوفير فرص عمل خاصة في محافظات الصعيد، وتنفيذ دورات تدريبية للعاملين في مجال الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في المحافظات وإقامة صناعات عليها خاصة في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في المحافظات.

ومن جانبها عرضت الدكتورة هدى يس خلال اللقاء مباردة التنمية المستدامة وبناء الانسان في محافظات الصعيد والتي ستبدأ بصورة تجريبية في محافظة سوهاج من خلال تنفيذ مشروعات بيئية لتنفيذ قرى صديقة للبيئة ومشروعات تنمية مستدامة في مجال الصحة والزراعة والسياحة والثقافة والبيئة وإنشاء مصانع صديقة للبيئة في المناطق الصناعية بالمحافظة، وطلبت خلال اللقاء دعم وزارة التنمية المحلية في تسهيل الإجراءات الخاصة بأنشطة الاتحاد بالمحافظات.