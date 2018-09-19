أعلن منذ قليل الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، في تصريح لـ"الوطن"، عن وفاة الفنان جميل راتب، متأثرًا بمرضه، عن عمر يناهز 92 عامًا، وتشيع الجنازة من مسجد الأزهر الشريف، ظهر اليوم.

ويستعرض الوطن أبرز 10 معلومات عن الفنان الراحل..

ولد في القاهرة لأب مصري وأم مصرية وهي ابنة أخ الناشطة المصرية هدى شعراوي وليس كما يشاع أنه من أم فرنسية.

تخرج من مدرسة الحقوق الفرنسية، واستكمل دراساته الجامعية في فرنسا.

في بداية الأربعينيات حصل على جائزة الممثل الأول وأحسن ممثل على مستوى المدارس المصرية والأجنبية في مصر.

أول ظهور سينمائي له كان في عام 1946 من خلال فيلم "أنا الشرق"، ويعتبر فيلم الصعود إلى الهاوية نقطة التحول الرئيسية في مشواره مع السينما المصرية.

سافر إلى فرنسا ليبدأ من هناك رحلته مع الفن.

عاد إلى مصر شارك في بطولة العديد من الأفلام المصرية، وأصبح الفرنسيين يطلبونه في أدوار البطولة.

يعتبر من أهم فناني السينما المصرية على مدار تاريخها لما قدمه من أدوار مهمة في أكثر من فيلم سينمائي وعمل تلفزيوني.

خاض تجربة الإخراج المسرحى وقدم مسرحيات مثل "الأستاذ" من تأليف سعد الدين وهبة، ومسرحية "زيارة السيدة العجوز" والتي اشترك في إنتاجها مع محمد صبحي ومسرحية "شهر زاد" من تأليف توفيق الحكيم.

كرمه مهرجان القاهرة السينمائي عن تاريخه الطويل بالسينما والتمثيل في مسارح باريس وعدد 67 فيلمًا مصريًا وعدد كبير من أفلام السينما العالمية.

آخر عمل شارك به الفنان جميل راتب كان مسلسل بالحجم العائلي بطولة الفنان يحيي الفخراني وعرض في شهر رمضان الماضي.