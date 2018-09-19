جميل راتب في آخر حوار له: فضلت العودة إلى مصر لأموت على أرضها

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الفنان جميل راتب عن عمر يناهز الـ92 عامًا، وفق ما أعلن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلية.

وقبل ساعات من وفاة جميل راتب، نشرت "الوطن" آخر حوار معه، كشف فيه تفاصيل علاجه في فرنسا قبل عودته إلى مصر، حيث أكد أن الأطباء لم يستطيعوا فعل شىء في فرنسا نظراً لكبر سنى، رغم أنهم حاولوا تقديم حلول، وقد قبلت وضعى كما هو وفضلت العودة إلى مصر مرة أخرى، لأننى أريد أن أعيش وأموت على أرضها.

وأضاف: هناك أشياء كثيرة وصيت هانى بها، خاصة أنه يلازمنى طوال فترة مرضى وهو بمثابة ابنى، أريد أن يكون هناك عزاء بعد وفاتى يحضره من يحبنى من الفنانين وكبار النجوم، بالإضافة إلى تجميع كل صورى والجوائز التى حصلت عليها طوال حياتى بمعرض خاص، حتى يظل اسمى عالقاً بذهن الجمهور.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الفنان جميل راتب، من مسجد الأزهر الشريف، ظهر اليوم.