التمثال لم يبقى منه غير القدم

كشف اللواء نبيل منصور، رئيس حي غرب الإسكندرية، تفاصيل اختفاء تمثال بائع العرقسوس من ميدان البورصة بالإسكندرية.

وقال منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى في برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" إن التمثال كان من مادة الجبس وتسببت الأمطار في وقوعه.

وتابع منصور: "كان تمثال جبس ولما جت الأمطار وقع عشان من الجبس والفايبر جلاس وكان من 2003 تقريبًا ومش أثري ومالوش قيمة أثرية ووضعته شركة حسن علام".

وأكد رئيس حي غرب الإسكندرية، أن محافظ الإسكندرية الدكتور عبدالعزيز قنصوة أمر بتطوير وتجميل الميادين، وأن الحي سيعمل على تطوير الميدان وتجميله.