بالفيديو| بعد وفاته.. 5 أدوار لا تنسى للفنان جميل راتب

أعلن منذ قليل الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، في تصريح لـ"الوطن"، عن وفاة الفنان جميل راتب، قبل قليل، متأثرًا بمرضه، عن عمر يناهز 91 عامًا، وتشيع الجنازة من مسجد الأزهر الشريف، ظهر اليوم.

ويستعرض الوطن أبرز 5 أدوار برع في تجسيدها الفنان جميل راتب

فيلم الكيف "البهظ – تاجر المخدرات"

ظهر في دور البهظ بيه، في فيلم الكيف الصادر يوم 16 سبتمبر 1985، من بطولة كل من محمود عبدالعزيز، ويحيى الفخراني، وجميل راتب، محيي الدين عبدالمحسن فؤاد خليل، ومن تأليف محمود أبو زيد.

آخر ظهور للفنان في مسلسل "بالحجم العائلي" مع الفنان يحيي الفخراني

ولعب دور نادر التركي، في مسلسل بالحجم العائلي المعروض على الشاشات 17 مايو 2018، وشاركه في البطولة كل من ميرفت أمين، ويسرا اللوزي، وشيماء سيف.

ظهور الفنان جميل راتب في فيلم أمريكي

يعد الفيلم الأمريكى الشهير "Lawrence of Arabia" هو الأبرز في ارشيف جميل راتب بالسينما الامريكية والفرنسية، لاسيما وأنه شارك في الفيلم الى جانب مواطنه النجم عمر الشريف بطل العمل، وقال عنه جميل راتب في برنامج "صاحبة السعادة" مع اسعاد يونس العام الماضى، إن مشاركته في الفيلم كانت فرصة كبيرة بالنسبة له أن يكون اسمه موجود فى أسرة العمل وأنه فتح له أبوابًا كبيرة في السينما.

مسلسل حارة اليهود

مسلسل درامي - تاريخي، من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وبطولة جميل راتب، منة شلبي، إياد نصار، ريهام عبدالغفور وأحمد حاتم.

فيلم طيور الظلام

فيلم مصري من إخراج شريف عرفة، قصة وسيناريو وحوار وإنتاج وحيد حامد سنة 1995 من بطولة عادل إمام، يسرا، جميل راتب، أحمد راتب، رياض الخولي، عزت أبوعوف.