تضم مكتبات قطاعي التليفزيون والانتاج بماسبيرو على عدد كبيرة من الأعمال الدرامية التي شارك بها الفنان الراحل جميل راتب منذ منتصف سبعينات القرن الماضي إلى منتصف عام 2000.

وصنفت الأعمال كتراث درامي نادر بمكتبات الهيئة الوطنية للإعلام، والتي بدأت من فترة السبعينات حتى نهاية الثمانينات.

ومن بين تلك الأعمال مسلسل "نجم الموسم" عام 1977 بطولة هدى سلطان ومحمد رضا.

كما تضم المكتبة مسلسل "أحلام الفتى الطائر" الذي تم تصويره عام 1978 مع عادل إمام وعمر الحريري ومسلسل "زينب والعرش" عام 1979 بطولة كمال الشناوي، صلاح قابيل، وأيضا مسلسل "الأصابع الرهيبة".

بالإضافة لمسلسل "صيام صيام" عام 1981 بطولة محمود المليجي ويحي الفخراني.

ومسلسلات "وقال البحر" 1982 مع عزت العلايلي و"رحلة المليون" 1984 محمد صبحي وسعاد نصر و"غدا تتفتح الزهور" 1984 مع محمود ياسين وسميرة أحمد.

وبالمكتبه مسلسلات "الجلاد والحب" 1986 و"السرايا" عام 1987 و"الزوجة أول من يعلم" عام 1987 مع حسين فهمي وصلاح السعدني و"ثمن الخوف" عام 1988 مع نور الشريف.