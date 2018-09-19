قال مصدر طبي، من داخل مستشفى "الأنجلو أمريكان"، والذي كان يتلقى الفنان جميل راتب العلاج فيه، إن الراحل قد لفظ أنفاسه الأخيرة، في تمام الساعة الحادية عشر مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف أن حالة "راتب" الصحية، قد تراجعت بشكلٍ كبير، منذ يومين، بعدما امتنع عن الطعام والشراب، وامتنع عن الكلام أيضا، ودخل عقب ذلك في غيبوبة.

وأشار المصدر إلى أن الفنانة ليلى علوي، هي آخر من زارته في المستشفى، أول أمس الاثنين، للاطمئنان على حالته الصحية، حيث امتدت الزيارة لمدة ساعتين.

يذكر أن الفنان جميل راتب، قد دخل مستشفى "الأنجلو أمريكان"، نهاية الشهر الماضي، وكان يتلقى العلاج في غرفة رقم "286".