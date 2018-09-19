استشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكلمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن واقعة مستشفى ديرب نجم، والتي قالت إن اشتراك العنصر البشري في مسائل معينة قد يترتب عليه أخطاء.

وعلق "السيسي"، خلال مؤتمر افتتاح المستشفى العسكري بالمنوفية، قائلًا: "إنه لذلك طالب المحافظين بالتدخل والإشراف بشكل أكبر على مؤسسات الدولة، لتوسيع نطاق الإشراف وتقليل فرص حدوث أخطاء قد تودي بحياة المواطنين".

وتابع: "عايز أطمن إن موضوع زي دة مايتكررش تاني، ومش بتكلم في مستشفيات بس، حتى المدارس يجب أن نطمئن على حالتها قبل بداية العام الدراسي".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستشفى المنوفية العسكري بشبين الكوم، والذي يعد صرحًا طبيًا لخدمة المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية. وكان في استقباله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.