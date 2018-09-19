قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن توفير التمويل للمستشفيات من الدولة، هو السبب في نجاح القضاء على قوائم الانتظار.

وأضاف "السيسي": "حجم المستشفيات قبل المبادرة كان يقدر يقضي على قوائم الانتظار، ولكن المشكلة كانت في القدرة المالية، ولما توفر التمويل نجحنا".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستشفى المنوفية العسكري بشبين الكوم، والذي يعد صرحًا طبيًا لخدمة المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية. وكان في استقباله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.