أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، الأربعاء الموافق 19 سبتمبر الجاري، النشرة السنوية للإنتاج الصناعي السلعي للقطاع العام / الأعمال العام عام 2016/ 2017 وكان من أهم المؤشرات ما يلي:

بلغت قيمة الإنتاج الصناعي السلعي لهذا العام 189.8 مليار جنيه عام 2016/2017 مقابل 125.6 مليار جنيه عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 51.1% بسبب زيادة المبيعات.

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- بلغت قيمة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات عدا معدات النقل 16.6 مليار جنيه عام 2016/2017 مقابل 9.7 مليار جنيه عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 70.6٪ بسبب زيادة نسبه الطلب على المنتجات المعدنية والماكينات و زيادة المبيعات.

- بلغت قيمة إنتاج المشروبات والتبغ 8.3 مليـار جنـيـه عـام 2016/2017 مقـابـل 6.3 مليار جنيه عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 31.8٪ بسبب زيادة الإنتاج من المياه المعدنية والغازية.

- بلغت قيمة إنتاج المواد الكيميائية الأساسية ومنتجات كيميائيـــة آخرى وأليـــاف اصطناعية 7.3 مليــــار جنيـــه عـــام 2016/2017مقابل9.2 مليار جنيه عام2015/2016بنسبة انخفاض قدرة 20.3 ٪ بسبب انخفاض مخزون الخامات.