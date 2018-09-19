أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، عن نتائج حملاتها على المنشآت الطبية على مدار شهر أغسطس.

وقال الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه جرى خلال شهر إلغاء تراخيص 2 منشأة طبية، والغلق الإداري الفعلي لـ49 منشأة، وتمت مخاطبة أقسام الشرطة لعمل غلق إداري لـ51 منشأة أخرى.

وأضاف أبو سليمان، في بيان، أنه جرى كذلك ترخيص 22 منشأة، ومعاينة 28 منشأة أخرى، تمهيدًا لإصدار الترخيص لها، وكذلك المرور على 314 منشأة صحية.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن عدد الشكاوى خلال شهر بلغ 16 شكوى، وجرى عمل استدعاءات لـ37 شكوى أخرى.