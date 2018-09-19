قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة أطلقت ما يسمى بـ"دليل التعلم"، وهو ما نجح في تدريب 128 ألف معلم على نظام التعليم الجديد.

وأضاف "شوقي"، خلال مؤتمر افتتاح عدد من المشروعات التنموية، أن الوزارة دشنت قاعدة بيانات لتحديد أماكن المدرسين، بالإضافة إلى المدربين، مشيرًا إلى أن التدريب سيستمر على مدار العام الدراسي.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن استجابة المعلمين للدورات التدريبية كانت كبيرة وغير متوقعة، حيث وصلت نسبة الحضور إلى ما يفوق الـ 95%.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستشفى المنوفية العسكري بشبين الكوم، والذي يعد صرحًا طبيًا لخدمة المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية. وكان في استقباله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.