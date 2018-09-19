قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نظام التعليم المصري الجديد انتظره المصريين لفترات طويلة، واصفًا إياه بـ"الحلم القومي".

وأضاف "شوقي"، خلال مؤتمر افتتاح عدد من المشروعات التنموية، أن النظام الجديد سيشمل 2.5 مليون طالب من مراحل روضة الأطفال، والمرحلة الأولى الإبتدائية، مشيرًا إلى أن النظام سيساعد الطلاب في التخرج وهم يمتلكون المواصفات التي تتطابق مع متطلبات التنمية المستدامة.

وأكد "شوقي"، أن الوزارة اختارت طرق تدريس تفاعلية جديدة وهو ما استدعى تدريب المعلمين عليها، بالإضافة إلى تجهيز المدارس بمتطلبات النظام الجديد.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستشفى المنوفية العسكري بشبين الكوم، والذي يعد صرحًا طبيًا لخدمة المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية.

وكان في استقباله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.