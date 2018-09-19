طالبت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، جميع المزارعين على مستوى المحافظة بضرورة إجراء رش وقائي لكافة أشجار النخيل، وذلك للوقاية من حشرة السوسة الحمراء المعروفة بإيدز النخيل.

وقال الدكتور مجد المرسي، مدير عام الزراعة بالوادي الجديد، إن أغلب مزارعي المحافظة انتهوا من جمع محصول البلح لهذا العام، وأن المديرية وزعت بيانا على كافة الإدارات الزراعية والوحدات المحلية القروية لمناشدة المزارعين لإجراء رش وقائي لمزارعهم للوقاية من هذه الحشرة الخطيرة والتي تتسبب في الفتك بالأشجار والقضاء عليها.

وأشار المرسي، إلى أن المديرية تواصل حملاتها المكثفة على المزارع لفحص أشجار النخيل وتوعية المزارعين، كما يجرى التنبيه عليهم بضرورة التخلص من المخلفات الزراعية من الحقول بطريقة آمنة، وهناك محاضر فورية للممتنعين.

وأضاف المرسي، أن المديرية تبذل قصارى جهودها لمقاومة سوسة النخيل الحمراء، كما أنها توفر أعمال الرش والمقاومة للمزارعين والمجان وهناك خطوط ساخنة للإبلاغ عن الإصابات، بالإضافة إلى أن المديرية حظرت دخول فسائل نخيل من خارج المحافظة إلا بعد الكشف عليها.