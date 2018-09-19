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وداعًا «بهظ بيه».. مرور هادئ لجميل راتب

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انطلاق أسبوع حقوق الإنسان بالإسماعيلية برعاية المجلس القومي

انطلاق أسبوع حقوق الإنسان بالإسماعيلية برعاية المجلس القومي

النادي الأهلي يكرم فاطمة عيد: "أنا أهلاوية أبا عن جد"

النادي الأهلي يكرم فاطمة عيد: "أنا أهلاوية أبا عن جد"

تعرَّف على المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي في مجال التعليم اليوم

تعرَّف على المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي في مجال التعليم اليوم

رئيس "القومي لحقوق الإنسان" يبحث قضايا مشتركة مع سفير كندا بالقاهرة

رئيس "القومي لحقوق الإنسان" يبحث قضايا مشتركة مع سفير كندا بالقاهرة

الذهب يوصل ارتفاعه اليوم الأربعاء 2018/9/19.. وعيار 21 بـ 604 جنيهات

الذهب يوصل ارتفاعه اليوم الأربعاء 2018/9/19.. وعيار 21 بـ 604 جنيهات

وزير التعليم العالي يزور المكتب الثقافي المصرى بإسبانيا

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هبوط مؤشرات البورصة لأدنى مستوى في 2018.. فقدت 23 مليار جنيه بساعتين

بالصور| جميل راتب.. فنان سطر اسمه في تاريخ السينما الأوروبية

بالصور| جميل راتب.. فنان سطر اسمه في تاريخ السينما الأوروبية

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"أغلى من الياقوت".. 5 معلومات عن أغنية أحمد مكي الجديدة

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بالفيديو| بعد وفاته.. 5 أدوار لا تنسى للفنان جميل راتب

جميل راتب في آخر حوار له: فضلت العودة إلى مصر لأموت على أرضها

جميل راتب في آخر حوار له: فضلت العودة إلى مصر لأموت على أرضها

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