دعا الرئيس السيسي لتكريم أطباء المعهد القومي للكبد والعاملين في مجال القضاء على "فيروس سي"، نظرًا لمجهوداتهم في القضاء على المرض، معربًا عن أمله في الانتهاء من هذه الحملة خلال عامين.

وقال السيسي، خلال كلمته في افتتاح مستشفى المنوفية العسكري، “لدينا حلم بأن يتم الكشف على كل المصريين فوق 18 عامًا للقضاء على -فيروس سي- تمامًا"، متابعًا: “نسعى لتوفير الكشف الطبي السريع على - فيروس سي- بالمدارس للاطمئنان على أبنائنا الطلاب".

وأكد الدكتور هشام عبدالدايم، عميد معهد الكبد القومي بالمنوفية، أننا في المعهد القومي للكبد نعتبر أنفسنا جنود للوطن، مضيفا أن ما تحقق في مواجهة المرض الخطير يعد عبور ثاني ضد مرض نهش في أكباد المصريين على مدار عقود طويلة وله تأثيرات صحية واجتماعية واقتصادية خطيرة على الدولة.

وأضاف عبدالدايم، "كنا في السابق نرى أن القضاء على المرض حلم بعيد المنال، مشيرًا إلى أن إشادة الرئيس السيسي للعاملين بالمعهد القومي للكبد وكل العاملين في مجال مكافحة وعلاج أمراض الكبد، وسام كبير ودفعة لكل المشاركين في إتمام الإنجاز وأن تكون مصر خالية من "فيروس سي" خلال سنوات قليلة مقبلة.