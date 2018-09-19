أقامت مديرية الشباب والرياضة في المنيا، للعام الثاني علي التوالي، مسابقة في الدين المسيحي ضمن فعاليات ختام المرحلة الثالثة لمهرجان "المنيا شعب واعد" الذي نظمته المديرية في الفترة من 25 أغسطس حتى 5 سبتمبر 2018.

وشهد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، الحفل الختامي للمهرجان، بحضور محمد عبدالفتاح، سكرتير عام المحافظة، ومندي عكاشة مدير مديرية الشباب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلين عن الأوقاف والكنيسة.

وأوضح مندي محمد عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة، أن المهرجان شارك فيه أكثر من 750 شابًا على مستوى المحافظة، وتم تصعيدهم من الفروع في مجالات خماسي كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة والشطرنج وحفظ القرآن الكريم وحفظ الأحاديث النبوية والفقه الإسلامي، ومسابقة الدين المسيحي، وشعر الفصحى، والعامية، والقصة القصيرة، والرسم والتصوير الضوئي، وتلخيص الكتاب والعزف والفناء ومجلة الحائط.

وأكد عكاشه أن المهرجان يمثل خطوة مهمة نحو تطوير النشاط الشبابي والعمل داخل مراكز الشباب من أجل تبادل الخبرات التخصصية بين مراكز الشباب على مستوى المحافظة وتفاعل أعضاء الأنشطة لرفع الروح الايجابية والتفاعلية للمجتمع وتطوير روح الأداء، كما يُعد بداية انطلاقة حقيقية لاحتواء الشباب وصقل مواهبهم ومهاراتهم ورفع الروح التنافسية الايجابية لوطن أفضل.

وأكد المحافظ دعم كافة أجهزة المحافظة للعمل الشبابي، موضحًا أن هذا يأتي ضمن الدعم الكبير الذى توليه الدولة المصرية بالشباب، ولفت إلى أن مرحلة الشباب هي مرحلة الاعتماد على النفس وتحمل المسؤلية واتخاذ القرارات.

وأوضح المحافظ أن الأنشطة فرصة عظيمة للاستثمار الأمثل لطاقات الشباب خلال الإجازة الصيفية مما يزيد من فرصة اكتشاف المواهب لديهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العقلية والبدنية والروحية.