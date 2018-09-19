تنظم مديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، ورش عمل للفنون التشكيلية للأطفال في المواقع الثقافية كافة بمراكز المحافظة الخمسة.

وقال محسن حسب، وكيل مديرية الثقافة بالمحافظة، إن الورش تتضمن أعمال رسم على الزجاج وتشكيل فازات وتحف فنية وذلك لاكتشاف مواهب الأطفال وتنميتها فنيا.

وأضاف محسن، أن المديرية تهدف من وراء تنفيذ الورش وكافة الأعمال الفنية إلى الحفاظ على العادات والتقاليد والهوية الواحاتية وخلق جيل ثاني قادر على مواكبة العصر من خلال دمجه بالعمل الثقافي والفني لفرع ثقافة المحافظة.