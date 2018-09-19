يعرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الخامسة والعشرين، 6 عروض مسرحية، من دول مختلفة منها مصر، فلسطين، تونس، المغرب، سويسرا.

تشارك مصر بعرضين هما، "كلام في سري" يعرض على مسرح الغد، الساعة السابعة مساء، تدور الأحداث حول ثلاث فتيات "ممثلة، راقصة، مطربة"، ويطرح ما يدور داخل نفوسهن فهن يبحن ولأول مرة عما هو مكبوت داخلهن بشكل جرئ ومتمرد من خلال طرح قضايا المرأة الشرقية وما تعانيه من مشاكل وقيود سياسية واجتماعية و دينية داخل المجتمع الشرقي.

أما العرض الثاني بعنوان "الطوق والأسورة"، الحاصل على جائزة أفضل إخراج من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثامنة، على مسرح السلام بشارع القصر العيني، التاسعة مساء، تدور أحداثه في صعيد مصر حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر و تصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية،

ويستضيف المسرح القومي العرض المسرحي التونسي "العنف"، مرتين في ليلة واحدة في السادسة والأخرى في التاسعة مساء، تناقش الأحداث مفارقة رهيبة وعدة تساؤلات عن أسباب أن تحمل الثورة التونسية الأمل أولدت مخاوف غير مسبوقة من قلق، إحباط، أنواع عديدة من العنف اليومي في كل مكان، لماذا ضحى الكثيرون بأنفسهم حرقا أو شنقا منذ الأيام الأولى للثورة؟ وما زال عددهم يزداد بنسق مريع؟.

كما يستقبل مسرح متروبول العرض المسرحي الفلسطيني بعنوان "مروَّح ع فلسطين"، الساعة التاسعة مساء، تحكى المسرحية قصصاً حقيقية تم استلهامها من السكان الأصليين في فلسطين بأماكن متنوعة من الأغوار إلى المناطق المحاذية للجدار، فالمخيمات وصولاً إلى تجمعات البدو، يقدمها مجموعة من الممثلين المحترفين، هم خريجو مدرسة مسرح الحرية في التمثيل، حيث تدور أحداث المسرحية حول شخصية جاد والمولود في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي قرر ولأول مرة في حياته زيارة وطنه، رغبة منه في معرفة المزيد عن شعبه وهويته، ليكتشف أن الواقع يختلف كثيراً عما يراه في الأخبار .

يقدم مسرح الهناجر العرض المسرحي "بهجة" من سويسرا، الخامسة مساء، يغوص العرض في حالة الاستمتاع الغريبة الناتجة عن الصراع على خشبة المسرح بعيدا عن قيود الحبكة الدرامية والواقع النفسي تصميم الرقصات في العرض يقوم على العناصر الأساسية للقتال على خشبة المسرح من لكم، صفع، قذف وغيرها بحيث نرى عدة نتائج للعنف يتم تفكيكها وإعادة بنائها من خلال التشويش، تغيير المنظور وتكرار بلا رحمة بهجة عمل مسرحي جاد ،بل مأساوي ويستحق المشاهدة ومع ذلك فإن "بهجة" ليست مجرد تجسيد للعنف، فالعرض يلقي الضوء على تأثيرات العنف على المشاهد رغم أن أغلبهم يبغض أن يفصح عن هذه المتعة لشعوره بالذنب.

يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية العرض المسرحي المغربي "صولو" الساعة الخامسة مساء، وتقدم المسرحية شهادة حية لشخصية تدعى زهراء أحمد "التي تروي رحلة تحررها في طقس صوفي، تتطور معه الحكاية عبر سبعة أبواب، وتقدم نفسها كصاحبة شرعية لحكايتها التي تم تحريفها، وتؤسس لقواعد جديدة ستمكنها من تقديم شهادتها حول قصة امرأة عاشت ذكرا".