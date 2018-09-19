أشاد المهندس خضر محمد قسم السيد، وزير الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان، عمل الجاد والدؤوب الذي ظل سمة من سمات الهيئة الفنية المصرية السودانية الدائمة المشتركة لمياه النيل على مدى تاريخها الطويل الذي امتد لأكثر من نصف قرن.

جاء ذلك خلال كلمته في أعمال الاجتماع الأول للدورة الـ58 للهيئة الفنية المصرية السودانية الدائمة المشتركة لمياه النيل.

وقال وزير الري السوداني، إن الهيئة تعمل بروح الفريق والتعاون التام الوثيق للوصول إلى الآراء المشتركة المبنية على أسس علمية وقدرات كبيرة من الخبرة الهندسية الطويلة الممتدة والمتوارثة.

وأكد "خضر"، مباركته هو والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري لنتائج اجتماع الهيئة الفنية، والتي تمت في إطار من الشفافية والأخوة وروح التعاون بين الأشقاء أعضاء الهيئة في مصر والسودان.

فيما أشار السفير معتز موسى رئيس مجلس الوزراء السوداني، خلال اللقاء الذي جمعه بوزير الري، إلى ضرورة تطوير التعاون مع مصر في كل المجالات متطلعًا في ذلك لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة برئاسة الرئيسين أكتوبر المقبل.