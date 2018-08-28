قال اللواء هشام شادي، السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، إنه جرى، اليوم، انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الإعلام الريفي لعام 2018/2019، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، وذلك لمناقشة جدول أعمال المجلس والأعمال المستجدة به.

وأضاف شادي: نعمل على تنظيم قوافل مجمعة تضم كل الجهات الممثلة لمجلس الإعلام الريفي من "صحة، وأوقاف، وطب بيطري، وشؤون اجتماعية، وتضامن، وتعليم كبار، وبيئة"، ليجرى توجيهها إلى القرى الأكثر احتياجا، لعمل تنمية شاملة لهذه القرى، موضحًا أننا نستهدف تنمية المجتمع الريفي بالإسكندرية في جميع المجالات، إذ تعد محافظة الإسكندرية من المحافظات الرائدة في مجال الإعلام الريفي.

وأوضح السكرتير العام في بيان مجلس الإعلام الريفي، اليوم، أنه جرى مناقشة بنود الخطة المقترحة لأنشطة المجلس للعام المالي الحالي 2018/2019، مشيرا إلى أن المجلس وافق على زيادة موازنة الإعلام الريفي خلال العام الحالي نظرا لاحتياجات المجلس، كما وافق المجلس على استمرار العمل بالقوافل الإعلامية بالإدارات الزراعية الأربعة بمجالات "الصحة، والسكان، والطب البيطري، والأوقاف، ومحو الأمية، وتعليم الكبار، والشئون الصحية".

وأكد اللواء هشام شادي، أن الإعلام الريفي والإرشاد الزراعي يمثل دور هام في تنمية المجتمع الريفي في محافظة الإسكندرية حيث أنه يخدم جميع المناطق الريفية في مختلف المجالات الصحية والبيئية والتوعية الدينية والإرشاد الزراعي والبيطري وتعليم الكبار ومحو الأمية، وكذلك تنمية المرأة الريفية، كما يتناول أيضاً مجال الصحة والسكان وتدريب القادة الريفيين وتكريم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات والآباء، ويسهم في عمل دورات تدريبية في مجال المشروعات الصغيرة، لمساعدة المرأة الريفية وشباب الخريجين في عمل مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى المعيشة في المناطق الريفية.