لمحبي الحفلات الموسيقية والعروض الفنية، أنتم اليوم على موعد مع عدة حفلات وعروض فنية، وتستعرض "الوطن" أبرزها وأماكنها ومواعيدها وأسعارها، كالتالي:

1- حفل فرقة "ميوجن" على مسرح قاعة النهر، بساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 40 جنيهًا.

2- حفل فرقة الأصالة في ربيع العمر على مسرح قاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7.30 مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.

3- "رووم" تستضيف حفلًا غنائيًا لفرقة افتكاسات الساعة 8.30 مساءً سعر التذكرة 75 جنيهًا.

4- "ييلو أمبريلا" في المعادي تستضيف حفلًا غنائيًا لفرح خليل 7:30 مساءً.

5- فرقة مزاهر تقدم حفلة زار في مكان الساعة 7.30 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

6- عرض فيلم "الناصر صلاح الدين" ضمن سلسلة عرض الأفلام المرممة ليوسف شاهين بسينما زاوية 7 مساءً، وسعر التذكرة 40 جنيهًا.

7- كورس تعليم المقامات الموسيقية وفنون الأداء مع المنشد السوري محمد ياسين المرعشلي من الساعة 5 لـ6:30 مساءً، سعر الكورس 800 جنيهً على مدار شهرين ونصف.

8- عرض فيلم Me And You بسينما "دال" 7:30 مساءً، والدخول مجاني.

9- عرض فيلم "فريدة كوهلو" بكادر 68 الساعة 7 و9 مساءً، سعر التذكرة 25 جنيهًا.

10- حفل Egyptian Project وهاويدرو في جزيرة بلازا الشيخ زايد الساعة 10.30 مساءً.