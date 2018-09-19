قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن المؤسسات الصحية العسكرية والمدنية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال زيارته لمحافظة المنوفية، نقلة نوعية كبيرة لصالح المنظومة الصحية في مصر.

وقال حسب الله، في بيان، إن الرئيس السيسي حقق التنسيق والتكامل والتعاون بين جميع المؤسسات الصحية في مصر، سواء التابعة للقوات المسلحة المصرية، أو وزارات الداخلية، الصحة، التعليم العالي، فضلاً عن إدخال مؤسسات المجتمع المدني في إدارة المؤسسات الصحية، ما كان له أثره الكبير والواضح في نجاح منظومة علاج غالبية حالات قوائم الانتظار.

وطالب حسب الله، الحكومة بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، ودراسة أسباب ارتفاع أعداد قوائم الانتظار حتى 40 ألف حالة، وأنه يجب الاستمرار في منظومة العلاج الاعتيادية بالتوازي مع منظومة قوائم الانتظار مشيدًا بتخصيص الدولة لـ مليار جنيه لعلاج مرضى قوائم الانتظار.

وأشاد حسب الله، بحرص الرئيس السيسي على إحداث تطوير وتحديث شامل للتعليم مشيداً بالنماذج المشرفة للمدارس اليابانية التي افتتحها الرئيس السيسي.

كما أشاد بخطة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم التي استعرضها أمام الرئيس السيسي للنظام الجديد للتعليم في مصر، مطالباً المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية مساندة جهود الدولة في إنجاح النظام الجديد للتعليم في مصر.