تفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، مبنى الركاب رقم 2،1 لمتابعة تنفيذ خطة التطوير العاجلة لمباني ومنشآت مطار القاهرة والمطارات المصرية، بواسطة شركة المقاولات الهندسية التابعة لوزارة الطيران المدني، والتي ستختص بتنفيذ الأعمال الانشائية الجارية وفقًا لجدول زمني محدد.

بدأت الزيارة، بتفقد الوزير مبنى الركاب رقم 2 لمتابعة الخدمات المقدمة للركاب وانتظام حركة التشغيل وسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول، كما أجرى بجولة تفقدية لمبني الركاب رقم 1، تفقد خلالها صالة الوصول ومنطقة سيور الحقائب و اونترات الجوازات، كما تابع أعمال التطوير بممر الطائرات "05C" ومنطقة التاكسي واي "Taxi way".

وشملت جولة الوزير أيضًا مبنى الإيرمول بمبنى الركاب رقم 1، والمكاتب الخدمية الموجودة به ومنطقة انتظار السيارات بمبنى الركاب، وكذلك الجراج متعدد الطوابق الذى يخدم مبانى مطار القاهرة الثلاثة، بالإضافة إلى الطرق الخدمية داخل المهبط، حيث وجه سيادته بإعادة تخطيطها وتوسعتها ودهان جميع المباني المطلة على المهبط.

وفي ختام جولته وجه الفريق يونس المصري بالبدء في أعمال التحديث والتطوير بالمطار، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التطويرالعاجلة للمباني والمنشآت التابعة للوزارة وشركاتها التابعة.