قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن هناك رغبة من نواب أسيوط، وأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، في التدخل لإيجاد حل في أزمة الدكتور محمد فؤاد، والمهندس أحمد السجيني أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، مشيرا إلى أن أن النائب محمد فؤاد قيمة وقامة كبيرة، وعدم وجوده بحزب الوفد يعد خسارة كبيرة.

ودعى النائب ياسر عمر، في بيان له اليوم، باسم نواب أسيوط، ونواب مستقبل وطن بأسيوط، الطرفين إلى محاولة الوصول لحل ينهي الأزمة، يعود بعدها كلا النائبين للحزب مرة أخرى، وتعود علاقة النائبين بحزب الوفد إلى سابق عهدها، حيث أنه من غير المقبول أن يتنازل حزب الوفد عن اثنين من أكثر النواب وزنا داخل البرلمان، حسب وصفه.

وتابع عمر، أن النائب أحمد السجيني من النواب التي يشهد لها الجميع داخل المجلس وخارجه بنشاطه وقيمته الكبيرة، ولا يجوز أن يفرط أقدم وأعرق الأحزاب المصرية في قاماته.

وأشار عمر إلى أنه بحكم خبرته البرلمانية السابقة، يعي جيدا معني النائب ذات الوزن بالبرلمان، وهو ما ينطبق علي كلا النائبين محمد فؤاد و أحمد السجيني وهو ما اتضح جليا خلال 3 سنوات الماضية.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه لا بديل عن حل الأزمة بطريقة ترضي جميع الأطراف.