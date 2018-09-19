أكدت الصين الأربعاء، أنها لم تمارس "أي تدخل" للتأثير في الانتخابات التشريعية في الولايات المتحدة، وطالبت دونالد ترامب بـ"الاحترام" بعد اتهامه بكين باستهداف ناخبيه من خلال الحرب التجارية الجارية بين البلدين.

ويخوض البلدان منذ عدة أشهر صراعا جمركيا بداه ترامب. ويرغب هذا الأخير خصوصا في الحصول على خفض للعجز التجاري الأمريكي مع الصين من خلال انفتاح أكبر للسوق الصيني على السلع الأمريكية.

وأعلن البيت الأبيض، الإثنين، فرض رسوم جمركية إضافية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار سنويا.

وردت بكين بفرض الإجراء ذاته على واردات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار سنويا بينها منتجات زراعية وصناعية.

واتهم ترامب الذي يخشى هزيمة الجمهوريين في الكونجرس في انتخابات نصف الولاية بعد أقل من خمسين يوما، الحكومة الصينية بمحاولة إضعافه سياسيا من خلال استهداف منتجات مصدرها ولايات عادة ما تصوت لحزبه.

وقال في تغريدة: "إن الصين قالت بصراحة إنها تحاول بنشاط التأثير وتغيير تصويتنا من خلال مهاجمة مزارعينا ومربينا وعمالنا في الصناعة، لأنهم مخلصون لي".

وأضاف أن الأمريكيين الذين سيتضررون من رد الفعل الصيني، هم "وطنيون كبار" مستعدون لتحمل هذه الحرب التجارية لإخضاع الصين.

- غاز وحفاضات أطفال -

في الأثناء، أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية جينج شوانج، أن "من يعرف حتى القليل عن الدبلوماسية الصينية، يدرك أننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وشدد خلال مؤتمره الصحفي الدوري: "نحن لا نقبل تدخل الآخرين في شؤوننا الداخلية ولا نمارس أي تدخل في الشؤون الداخلية للآخرين".

وتذكر استراتيجية الرد الصينية بتلك التي استخدمها الاتحاد الأوروبي في أوج التوتر مع واشنطن بامل ثني الإدارة الأمريكية عن توجهاتها، ويتعلق الأمر باستهداف الولايات الأمريكية التي يمكن أن تتحول إلى المعسكر الديمقراطي.

ويبدأ سريان الرسوم الجمركية الأمريكية المعلنة، الإثنين في 24 سبتمبر وستكون بنسبة 10 بالمئة حتى نهاية العام.

ثم ترفع إلى 25 بالمئة في الأول من يناير 2019.

واستهدفت العقوبات التي فرضت في يوليو سلعا صينية بقيمة 50 مليار دولار من الواردات السنوية.

وستفرض الصين التي كانت ردت بفرض رسوم على سلع أمريكية تمثل القيمة ذاتها، رسوما جمركية جديدة بداية من 24 سبتمبر.

وبين المنتجات المعنية حفاضات الرضع والأثاث واللوحات الشمسية والغاز الطبيعي المسيل.

- "صدق" -

وتفرض بكين منذ يوليو رسوما بنسبة 25 بالمئة على الصويا الأمريكية مستهدفة بذلك مجالا موجعا حيث أن الولايات المتحدة صدرت في 2017 إلى الصين كميات من الصويا قيمتها 14 مليار دولار وهي تمثل ثلث الانتاج الأمريكي.

ومعظم منتجي الصويا من ولايات صوتت غالبيتها لترامب.

ويطالب ترامب بكين بأن تخفض بـ200 مليار دولار العجز التجاري لبلاده مع الصين، وذلك من خلال فتح سوقها بصورة أكبر أمام المنتجات الاميركية. وهو يتهم الصين بالنقل القسري للتكنولوجيا.

وحذرت الصين أيضا من أنها لن تعود إلى طاولة المفاوضات الساعية للتوصل الى تسوية مع واشنطن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية "من جهة تدعونا الولايات المتحدة الى استئناف الحوار.

ومن جهة أخرى، تهددنا بعقوبات وضغوط، داعيا الإدارة الأمريكية إلى إبداء "الاحترام" و"الصدق".

وندد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، الأربعاء بـ"النزعة الاحادية" في إشارة واضحة للولايات المتحدة.

وشدد أمام قيادات اقتصادية لدي افتتاح النسخة الصينية من المنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين (شرق)، أنه "من الضروري أن ندافع عن المبادئ الأساسية للتعددية والتبادل الحر".