قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عقد اجتماع طارئ لممثلي الشركات القابضة بالاتحاد، لمناقشة تداعيات الموقف المنعكس على عمال مصر جراء التصريحات الأخيرة لوزير قطاع الأعمال، دون مشاركة التنظيم النقابي بالمؤتمر الصحفي أمس.

وقال الاتحاد العام، في بيان له، إن تصريحات الوزير تتعارض تماما مع توجيهات رئيس الجمهورية، الذي أكد على أنه لا تصفية ولا بيع ولا خصخصة، وإنما لابد من الحفاظ على الشركات وإصلاحها.

وأضاف: "هذا الأمر يدعونا بأن ندق ناقوس الخطر من جراء تصريحات الوزير، والتي ستنعكس بأثارها السلبية على قطاع الأعمال بصفة عامة وعلى الاستثمار في مصر بصفة خاصة، ولا سيما أن هذا الأمر يخالف ما جاء بالقانون والدستور".

من ناحيته، أكد محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على ضرورة عقد هذا الاجتماع لتحديد موقف اتحاد العمال من هذه التصريحات، والتي تستوجب الإعلان الواضح والصريح لعمال مصر نحو هذا الأمر، تمهيدا لعقد لقاء سريع مع وزير قطاع الأعمال العام.

وأدلى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، في مؤتمره الصحفي الأول، بتصريحات حول طرح 5 شركات خلال 3 أشهر في البورصة، مؤكدا أن برنامج الطرح يتضمن كل الشركات في الدولة، وأنه خلال الطرح الثاني ستطرح الوزارة من 5 إلى 10 شركات جديدة.