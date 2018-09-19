تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا عن منظومة رفع وبناء القدرات الفنية والإدارية للعاملين بالوزارة، مؤكدا أن من أولويات الوزارة الاهتمام بالعنصر البشري ورفع كفاءته الفنية والإدارية لضمان تنفيذ المهام المنوطة بهم بهدف تحسين الخدمات المؤداة إلى الجمهور والحفاظ على مرافق وشبكات الري والصرف والموارد المائية.

وأوضح التقرير، ما شهده قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري من إنجاز العديد من الأنشطة خلال شهر أغسطس 2018، حيث خصص القطاع - في سابقة تعد الأولى من نوعها – جوائز وشهادات تقدير لأفضل أبحاث علمية ودراسات مائية تطبيقية وذلك لاختيار أفضل 3 أبحاث علمية ماجستير أو دكتوراه وكذلك أفضل مشاركتين للأوراق البحثية والدراسات التطبيقية في مجال المياه لجميع العاملين بالوزارة.

وأصدر القطاع، العدد الأول من النشرة الدورية باللغة الإنجليزية التي توثق الأنشطة التي يقوم بها القطاع على المستويين المحلي والإقليمي، وجرى إرسالها عبر البريد الإلكتروني لمنظمة اليونسكو وإرسالها لجهات دولية وإقليمية أخرى تعمل في مجال التدريب وتهتم بمجالات المياه، فضلا عن إصدار تلك النشرة شهريا باللغتين العربية والإنجليزية.

وجرى تنفيذ دورة تدريبية، لأول مرة عن Revit Mep في مجال تصميمات الأعمال الميكانيكية والكهربائية لعدد 17 متدربا من هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعين للوزارة، إضافة إلى عقد ندوة بعنوان "قواعد بيانات العقود والمقاولين والفتاوى" وقد شارك بالندوة 19 مشاركا من مختلف جهات الوزارة.

كما جرى تنفيذ دورة تدريبية بعنوان "فن التعامل مع المرؤسين والزملاء والرؤساء" لعدد 25 متدربا من مختلف قطاعات الوزارة ولمدة 3 أيام بهدف التنمية البشرية ورفع القدرات في التعامل مع الآخرين بفرع القطاع بدمنهور.

وأشار الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع التدريب الإقليمي، إلى أنه في إطار توحيد المفاهيم حول عملية بناء القدرات والتدريب بين مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة، فقد عقد القطاع ورشة عمل بعنوان "فعالية وكفاءة العملية التدريبية"، حيث جرى مناقشة الطرق الفعالة لتحديد الاحتياجات التدريبية وأهم التحديات التي تواجه عملية تنمية الموارد البشرية بالوزارة وعرض قصص النجاح بهدف تعميمها ومقترحات لتحقيق أهداف العملية التدريبية بما يخدم صالح العمل بالوزارة، إلى جانب عقد ورشة عمل بعنــوان "مهام منسق العملية التدريبية" والتي تهدف إلى توحيد وتوثيق المهام والأنشطة التي يقوم بها منسق الدورة التدريبية باعتباره أحد العناصر الأساسية لإنجاح العملية التدريبية وانتهت الورشة بتوصيات هامة لتحديث الدليل الاسترشادي الذي يوثق العملية التدريبية.

وزار وفد لجنة الزراعة والبيئة والأمن الغذائي في البرلمان الإفريقي، قطاع التدريب الإقليمي وذلك للتعرف على إمكانيات القطاع في مجال التدريب ودوره في دعم القدرات الفنية والإدارية سواء على المستوى المحلي للعاملين بالوزارة أو على المستوى الإقليمي لدول إفريقيا عامة ودول حوض النيل خاصة بالإضافة إلى دول الشرق الأوسط.

يذكر أن خطة القطاع تستهدف إعداد وتجهيز مجموعة من الأنشطة خلال سبتمر الحالي وتشمل تنفيذ المستوى الثاني لدورة (Revit Mep ) لتصميم الأعمال الميكانيكية والكهربائية وذلك بعد النجاح الذي حققه المستوى الأول من الدورة والطلبات المكثفة من المهندسين بمدى أهمية البدء الفوري للمستوى المتقدم من الدورة وإعداد دورات الترقي لمساعد مدير أعمال لعدد 6 مجموعات طبقا لما ورد من إدارة الأقدمية الموحدة بالوزارة وإعداد ورش عمل للمشاركات الخارجية بهدف نقل الخبرات المكتسبة لمشاركات مهندسي الوزارة في فعاليات عدد من ورش العمل والمؤتمرات الدولية وبدء الاستعداد لإجراءات تنفيذ دورة إعداد القيادات الشابة للمهندسين.