قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، في كلمتة خلال أعمال الاجتماع الأول للدورة الـ58 للهيئة الفنية المصرية السودانية الدائمة المشتركة لمياه النيل، إن الموارد الفعلية المتاحة حاليا للاستخدام في مصر 59.25 مليار متر مكعب/السنة، في حين أن استخدامات المياه هي 80.25 مليار متر مكعب/السنة.

وأشار وزير الري إلى أن الفجوة بين احتياجات المياه والمتوفر منها، تبلغ حوالي 21 مليار متر مكعب/السنة، ويتم سد هذه الفجوة عن طريق إعادة الاستخدام بما يمثله ذلك من أعباء اقتصادية تشمل إنشاء محطات رفع وخلط، بالإضافة إلى تكاليف التعامل مع الآثار البيئية المترتبة على إعادة استخدام المياه، وبالرغم من كل تلك التحديات فإن الكفاءة الكلية لنظام الري في مصر تجاوز نسبة 80٪ وهو ما يمثل فخرا للقائمين على إدارة هذا المورد المهم في مصر.

اكدعبد العاطى الى ما تشهده الفترة الحالية من زخم فى اسس التعاون بين البلدين بدعم ومتابعة لصيقة من رئيسى البلدين خاصة فيما يتعلق باستئناف عمل اللجنة العليا المشتركة والاليات المنبثقة منها فى كافة المجالات.