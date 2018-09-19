أكد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، على جميع المسؤولين بالجهاز التنفيذي، ضرورة تفعيل التواصل مع المواطنين بشكل عملي وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية لكافة المواقع الخدمية وبذل أقصى الجهود لإيجاد حلول جذرية وغير نمطية للمشكلات والقضايا الجماهيرية في إطار الامكانيات المتاحة ووفقا للقانون والحفاظ على المصلحة العامة حتى يشعر المواطن بالمصداقية والثقة في الأجهزة التنفيذية.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الاسماعيلية جلسة اجتماع المتابعة الأسبوعي الدوري، لتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي للمحافظة والتي عقدها بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، ومحمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبي السكرتير العام المساعد، والرائد محمد عبد الله نائبا عن المستشار العسكري، وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري العموم ووكلاء الوزارات لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض ومناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة ونسب التنفيذ، بالإضافة لاستعراض عددا من الملفات والقضايا الجماهيرية.

كما جرى استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لوزارة التنمية المحلية "مشروعك" حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي جرى تنفيذها للشباب بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها 1632 مشروعًا بإجمالي قروض ميسرة من البنوك الوطنية بلغت قيمتها 113 مليون و370 ألف جنيها ووفرت 4340 فرصة عمل.

وأكد المحافظ ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات والتيسيرات لدراسة المشروعات المقدمة للجنة المختصة لإتاحة الفرصة للتوسع في إنشاء تلك المشروعات وخلق المزيد من فرص العمل.

وفيما يتعلق بمتابعة ملف ضبط الأسعار والأسواق، أكد عثمان المضي قدما في تكثيف أعمال الحملات الرقابية على جميع المخابز و الأسواق والمحلات ومنافذ بيع السلع الأساسية من أجل احكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء علاوة على التأكد من سلامة كافة المعروضات من السلع ومطابقتها للمواصفات والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين خلال تلك الفترة ومنع آية تجاوزات من أجل تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

كما أكد المحافظ أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال بالتلاعب بقوت المواطنين أو المساس بأسعار السلع ولن يسمح بافتعال أو خلق أي شكل من أشكال الأزمة مشيرًا إلى أنه تقرر تشكيل فرق حملات رقابية تضم ممثلي كافة الأجهزة المعنية والأمنية بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها علاوة على غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بجميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات لتلقي أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل معها بشكل فورى.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لملف المشروع القومي لوزارة الصحة لمكافحة مرض الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس "سى" حيث بلغ إجمالي عدد من جرى فحصهم على مستوى المحافظة وتوابعها نحو 120 ألف و196 حالة، وهناك 894 حالة تحت العلاج، ولا توجد أي قوائم للانتظار.

وفيما يتعلق بشأن شكاوى المواطنين وقضاياهم أكد المحافظ ضرورة تفعيل أعمال متابعة الشكاوى الواردة لبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومتابعة ما جرى اتخاذه من إجراءات وحلول لتلك المشكلات.

وأضاف أنه تقرر عقد لقاءات مفتوحة مع المواطنين بالمراكز والمدن والقرى في أماكنهم وفى حضور القيادات التنفيذية لمناقشة وبحث المشكلات والقضايا الجماهيرية وشكاوى المواطنين على الطبيعة ميدانيا للتوصل إلى حلول جذرية وبذل أقصى الجهود لتلبية وتحقيق طموحات وآمال المواطنين في إطار الامكانيات المتاحة واللوائح والقوانين.