أكد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، على اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية واندماجا مع احتياجات الأهالي والمواطنين، فيما يتعلق باحتياجاتهم وقضاياهم وتطلعاتهم من الجهاز التنفيذي للمحافظة، وعرض ما يؤرقهم من أزمات بمياه شرب أو صرف صحي أو إنارة.

وقال عثمان، إن من بين تلك الإجراءات بحث بحث نقل عقد الجهاز التنفيذي للمحافظة إلى داخل القرى والمراكز والنجوع والمدن، لمواجهة المواطن مباشرة ومساعدته على عرض مشكلته ومتابعتها على أرض الواقع، وبحث سبل التغلب عليها في وجود المسئول الأول عن المنطقة، على أن يتم ميدانيا متابعة أعمال التنفيذ ومدى رضا المواطن عنها.

وأضاف المحافظ في تصريح خاص لـ"الوطن، أن شكاوى المواطنين والاستماع إلى قضاياهم حق أصيل لهم، لذا سيتم تفعيل وتنفيذ عقد اللقاءات المفتوحة معهم وفي أماكنهم بحضور القيادات التنفيذية لمناقشة وبحث المشكلات والقضايا الجماهيرية، للتوصل إلى حلول جذرية وبذل أقصى الجهود لتلبية وتحقيق طموحات وآمال المواطنين.