افتتح اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح والمستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي نائبًا عن وزير العدل، مأمورية استئناف مطروح، ومحكمة مرسى مطروح الابتدائية، ومرسى مطروح الجزئية، بحضور المستشار مدحت رمضان رئيس محكمة مرسى مطروح الابتدائية والمستشار محمود طه سالم رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف الإسكندرية، واللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، ولفيف من القضاة بمحكمة مرسى مطروح والقيادات الأمنية والتنفيذية المعنية بالمحافظة.

وقال المستشار مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي فور الافتتاح، مساء اليوم، إن مشروع ميكنة محاكم محافظة مطروح يعد من الجيل الثاني لمشاريع ميكنة المحاكم، ويشمل ميكنة جميع إجراءات الدعوى، بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها.

وأضاف أن النظام الجديد يتميز بأنه يتيح للمتقاضين الاطلاع على سير إجراءات التقاضي في الدعاوى الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة العدل على شبكة الإنترنت، كما يعد نقلة نوعية في عمل المحاكم حيث ينقل التقاضي من نطاق العمل الورقي واليدوي إلى آفاق أوسع وأرحب ضمن منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة.

ومن جانبه أشاد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح بهذا التطوير الكامل في منظومة العمل داخل مجمع محاكم مطروح، تيسيرًا على المواطنين استكمالاً لإرساء دعائم العدل والقانون في وطننا العزيز مصر.

ووجه المحافظ الشكر للمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل على دعمه الدائم لمطروح بتطوير منشآتها القضائية للنهوض بمنظومة العمل الجديدة المميكنة بمحكمة مطروح.