قرر قاضي المعارضات بمحكمة المنيا الجزئية، اليوم، تجديد حبس ربة منزل مُتهمة بإلقاء طفليها، داخل ترعة البحر اليوسفي في عزبة الشيخ عيسى، التابعة لقرية صفط الخمار 15 يومًا إضافية على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود بلاغ للعميد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا، يفيد قيام سيدة تدعي الشيماء "ص"، 24عامًا بإلقاء طفليها كلًا من: محمد "ر" 5 سنوات، وهاني 6 أشهر، داخل ترعة البحر اليوسفي أمام عزبة الشيخ عيسي التابعة لقرية صفط الخمار.

كشفت تحريت المباحث التي جرت حينذاك بإشراف العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد صلاح مفتش مباحث مركز المنيا، والرائد أحمد يسري رئيس المباحث، أن ربة المنزل ألقت طفليها بالبحر اليوسفي لسوء معاملة زوجها لها، ومنعها من زيارة أهلها.